Milano, a Palazzo Reale la mostra “Troilo. The Breach. Il muro rompe il silenzio”

MILANO (ITALPRESS) – La storia del Palazzo Reale di Milano diventa fonte d’ispirazione per una mostra site-specific che porta le suggestive opere del pittore Paolo Troilo nelle stanze dell’Appartamento dei Principi. Promosso da Comune di Milano-Cultura, prodotto e organizzato da Palazzo Reale e Nobile Agency, con la curatela del critico Marco Meneguzzo e il contributo scientifico di Domenico Piraina, Direttore di Palazzo Reale, e Simone Percacciolo, Responsabile della Valorizzazione di Palazzo Reale, “The Breach. Il muro rompe il silenzio” è aperta al pubblico fino al prossimo 13 settembre con ingresso gratuito. Reinterpretando le tappezzerie di Palazzo Reale, firmate dalla stessa antica tessitura Rubelli che realizzò gli originali, Troilo dialoga con la storia e l’architettura del Palazzo utilizzando le dita come pennelli e creando opere ispirate ai protagonisti della storia del luogo che diventano brecce, varchi temporali che connettono passato e presente. L’inaugurazione della mostra è stata l’occasione per annunciare che la Federazione Europea delle Città Napoleoniche, promossa dal Consiglio d’Europa, ha conferito a Palazzo Reale il prestigioso ‘Premio per la ricerca e la cooperazione scientifica’, assegnato al progetto che ospitato a novembre dello scorso anno e intitolato: “Un quadro da ricomporre: l’incoronazione di Napoleone re d’Italia attraverso abiti e oggetti”.

“La giuria internazionale ha voluto premiare non solo l’alta qualità dell’approccio scientifico, ma in particolare la capacità di questa iniziativa di riconnettere collezioni storiche disperse, offrendo al pubblico e agli studiosi una visione d’insieme che sembrava perduta – ha commentato l’assessore alla Cultura Tommaso Sacchi.

– foto ufficio stampa Comune di Milano –

(ITALPRESS).