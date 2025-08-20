Milano, 4kg di marijuana nel letto dei bambini: arrestata una coppia

MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino venezuelano di 33 anni e una cittadina salvadoregna di 30 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio in concorso. Il 33enne, che annovera precedenti di polizia, è stato arrestato anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Ieri pomeriggio, i poliziotti della Squadra Investigativa del Commissariato Lambrate, durante un servizio di controllo del territorio volto al contrasto dello spaccio di droga, hanno notato il 33enne mentre si allontanava da uno stabile in via Tolmezzo, guardandosi ripetutamente attorno, in direzione di via Plezzo.

I poliziotti, insospettiti, lo hanno seguito fin quando l’uomo, accortosi della loro presenza, ha tentato di scappare venendo intercettato in Largo Gemito, dopo aver opposto resistenza nel tentativo di allontanarsi. Presso il domicilio del 33enne in via Tolmezzo, dove era presente anche la compagna 30enne, i poliziotti, anche con l’ausilio di un’unità cinofila dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura, nella stanza dei figli hanno trovato un borsone contenente 374 grammi di hashish suddivisi in 7 involucri, due bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

