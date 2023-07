MILANO (ITALPRESS) – Nella serata di ieri, un 32enne peruviano, parente di Luis Alberto Ochoa Duenas, il 20enne peruviano del quale non si hanno più notizie dall’11 luglio scorso e la cui scomparsa era stata denunciata il 14 presso la Stazione Carabinieri Milano Moscova, ha segnalato al 112 di voler riferire circostanze relative al decesso del familiare. L’uomo ha riferito ai Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia Porta Magenta che l’11 luglio, a causa del forte caldo, si era recato unitamente al giovane a fare il bagno in un laghetto corrispondente nella descrizione al Parco delle Cave, dove il ventenne, incapace di nuotare, sarebbe annegato. L’uomo, scosso dall’evento e timoroso per la reazione dei familiari, avrebbe tenuto nascosto l’evento fino a ieri quando, nella tarda serata, ha contattato il 112. Luis Alberto Ochoa Duenas al momento dei fatti indossava dei capi di abbigliamento compatibili a quelli del cadavere rinvenuto la mattina del 18 luglio nel laghetto del Parco delle Cave. Si attende l’esito dell’esame autoptico e della comparazione del Dna, per identificare compiutamente il cadavere rinvenuto.(ITALPRESS).

Photo Credits: Ufficio Stampa Carabinieri Milano