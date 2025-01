MILANO (ITALPRESS) – La Polizia di Stato ha arrestato a Milano un cittadino italiano di 25 anni per la detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sabato pomeriggio, gli agenti della Squadra Mobile, nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno individuato un box auto di uno stabile in via Strambio quale probabile luogo di detenzione di droga. Intorno alle ore 13, hanno notato il 25enne alla guida di un’autovettura che, dopo aver fatto accesso all’interno del box in questione, è uscito pochi minuti dopo con una confezione di cartone. Gli agenti, a quel punto, hanno bloccato l’uomo che spontaneamente ha consegnato loro il pacco appena preso, dove all’interno sono stati trovati quattro confezioni di ketamina per un peso totale di 307 grammi, 184 grammi di marijuana e due confezioni di hashish per un peso totale di 114 grammi. A seguito di perquisizione all’interno del box, i poliziotti hanno sequestrato ulteriori 16 chili di ketamina, 5,2 chili di marijuana, circa 6.000 pasticche di ecstasy per un peso totale di 3 chili, 700 grammi di hashish, 450 grammi di cocaina, 370 grammi di MD, 550 grammi di biscotti al THC, 450 grammi di caramelle contenenti psilocibina e materiale per la pesatura e il confezionamento della droga. All’interno del suo appartamento a Lissone (MB), sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 21mila euro in contanti.(ITALPRESS).

Foto: Polizia di Stato Milano