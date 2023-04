MILANO (ITALPRESS) – Sono numeri in crescita quelli dell’attività della Polizia di Stato sul territorio di Milano presentati oggi dal questore del capoluogo lombardo, Giuseppe Petronzi. Nel 2022, sono state arrestate nel territorio del comune 4.368 persone (4.634 sul territorio metropolitano) con una media di circa 13 arresti al giorno. Particolarmente rilevanti i numeri sul contrasto alle sostanze stupefacenti: l’anno scorso stati sequestrati 1509,02 chili di droghe, con un aumento del 43,12% su base annua dei quali 1047,56 kg di hashish. Tuttavia l’incremento è dovuto principalmente alla diffusione di altre sostanze (+104,67%): sono invece in calo eroina (-38,20%), cocaina (-44,35%) e hashish (-50,51%). Oltre mille i soggetti arrestati per reati di droga. Ingente anche l’attività della Polizia Postale: 1548 reati informatici denunciati, 26 persone arrestate e oltre 11mila siti web monitorati. Nel dettaglio sono aumentati in maniera sensibile i reati finanziari online: non solo attività finanziarie con trasferimenti su conti esteri, ma un sensibile incremento del “fake trading online”. Le vittime, senza distinzioni, vengono contattate da truffatori dietro la promessa di ingenti guadagnati: le cifre estorte vengono spesso convertite in criptovalute rendendo difficoltoso il recupero. Intensificati anche gli attacchi hacker a danni di aziende, soprattutto all’indomani dello scoppio della guerra tra Russia e Ucraina. “Abbiamo dati in aumento che ci preoccupano per quanto riguarda i reati predatori sui quali stiamo cercando di dare maggiore dinamismo alle nostre attività. Questo è il dato che balza di più all’occhio”, ha commentato il questore Petronzi. Su questo fronte, una zona di particolare intensità resta quella della stazione centrale di Milano. In un contesto più ampio, nel 2022 la Polizia Ferroviaria ha controllato 958.761 persone (533.138 solo nel comune di Milano). Sul lato immigrazione, secondo il questore Petronzi “abbiamo quasi mezzo milione di cittadini stranieri regolarmente residenti nel nostro territorio e abbiamo rilasciato 10mila permessi di soggiorno per l’emergenza Ucraina. Siamo quasi sicuramente la questura che tratta il maggior numero di pratiche al giorno per coloro che vedono nel nostro paese una nuova prospettiva, con riferimento alla protezione internazionale”. Sono 182.968 i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati e quasi 5mila i passaporti stampati ogni settimana. Con la ripresa dei voli dopo la pandemia, sono cresciuti anche i numeri delle attività della Polizia di Frontiera all’aeroporto di Linate: 92 arresti, 49 denunciati e quasi 340mila controlli. Il 2022 per la Polizia Stradale ha registrato 44.615 infrazioni, 1.604 patenti ritirate e circa 2,7 milioni di euro di contravvenzione (+13,21% su base annua). In conclusione, lo scorso anno la Squadra Mobile ha arrestato 570 persone (di cui 314 straniere), la metà per reati di criminalità diffusa. Solo 78 quelli connessi alla criminalità organizzata,33 per rapina e 31 per omicidio e tentato omicidio.(ITALPRESS).

Photo Credits: xh7