MILANO (ITALPRESS) – “Nel 2030 la prima partita nel nuovo stadio. Cardinale vuole rimanere proprietario del Milan per molto tempo”. Così, in un’intervista pubblicata oggi su “Milano Finanza”, il presidente del club rossonero, Paolo Scaroni. Ovviamente, l’argomento più “caldo” riguarda il nuovo impianto: “Con Silvio Berlusconi abbiamo parlato spesso di un nuovo stadio, gli sarebbe piaciuto il progetto. I cantieri partiranno nel 2027 e sarà pronto in tre anni, poi le altre opere”.

“Il primo obiettivo è arrivare al rogito entro ottobre, momento in cui verseremo a Palazzo Marino i primi 73 milioni di euro. Da quel momento potrà partire la progettazione nei dettagli del nuovo stadio che abbiamo già affidato a Norman + Partners e Manica, due eccellenze del settore. Per vedere il progetto completo bisognerà attendere dai sei agli otto mesi e successivamente si passerà all’analisi della Conferenza dei servizi, che richiederà altri sei mesi”, ha precisato il numero uno del club rossonero.

“Il nuovo stadio avrà 148 mila metri quadrati di verde, quindi più del 50% dell’intera zona sarà destinata ad alberi e parchi. Produrrà energia pulita attraverso pannelli fotovoltaici sul tetto. Ci saranno servizi di accoglienza, bar e ristoranti, spazi per congressi ed eventi: in questo modo terremo viva l’area sette giorni su sette tutto l’anno, anche quando non si disputeranno partite. E andremo ad aggiungere 3.600 parcheggi sotterranei. In totale ci aspettiamo 500 mila visitatori all’anno tra museo e nuovo stadio, con un impatto economico positivo per tutto il quartiere”, ha detto ancora Scaroni.

Sulla società infine ha affermato: “Cardinale vuole rimanere proprietario del Milan per molto tempo e lo stadio è un tassello fondamentale in un percorso che punta a rafforzare il Milan come istituzione sportiva e azienda moderna, solida e ambiziosa. Sono sicuro che questo progetto lo farà appassionare ancor di più al Milan e all’Italia”.

