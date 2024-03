Milan, Fontana “Inchiesta su questioni formali, non sportive”

MILANO (ITALPRESS) - "Non ho idea di cosa ci sia veramente sotto a questa faccenda, se ci siano dei dati effettivi o delle supposizioni. Mi sembra di aver letto che tutto nasce da un esposto di qualche parte che evidentemente aveva interessi contrari. Bisognerebbe vedere le carte per dare dei giudizi: è chiaro che ancora una volta mi sembra che non siano gli aspetti sportivi che prevalgono ma questioni formali che valuteranno i magistrati". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Palazzo Pirelli.