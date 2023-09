Migranti, Salvini “Dall’Europa mi aspetto collaborazione”

ROMA (ITALPRESS) - "Dall’Europa e dagli altri Paesi europei mi aspetto rispetto, l’Italia non penso che stia finanziando associazioni private che gestiscono l’immigrazione o altri business di altri paesi europei. Non penso solo alla Germania. Mi aspetto rispetto e collaborazione”. Lo ha detto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture, Matteo Salvini, in un punto stampa a margine di un incontro con la società Stretto di Messina. xi2/sat/gsl