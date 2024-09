LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite è pronto a estendere il suo mandato questo settembre, consentendo agli Stati membri di continuare a ispezionare e sequestrare navi al largo delle coste libiche nel tentativo di combattere l’escalation del traffico di esseri umani e del traffico di migranti nel Mediterraneo. Questa mossa arriva mentre l’ultimo rapporto delle Nazioni Unite rivela un netto aumento del 51% nel numero di migranti che tentano di raggiungere l’Europa, con una percentuale significativa di questi viaggi pericolosi provenienti dalla Libia. Secondo il rapporto, quasi il 45% dei migranti che hanno attraversato il Mediterraneo nell’ultimo anno si sono imbarcati dalle coste libiche. La traversata del Mediterraneo ha causato la morte di oltre 3.000 persone tra il 2022 e il 2023, sottolineando la grave crisi umanitaria in atto lungo il confine meridionale dell’Europa. Queste statistichehanno accresciuto l’urgenza di un intervento internazionale, mentre il Consiglio di Sicurezza cerca di affrontare le continue sfide poste dal ruolo strategico della Libia nella crisi migratoria. Il mandato, originariamente concepito per frenare il flusso illegale di armi in Libia durante la guerra civile, si è evoluto nel tempo per affrontare le questioni più ampie del traffico di migranti e della tratta di esseri umani. Garantisce agli Stati membri l’autorità di imbarcare, ispezionare e, se necessario, sequestrare navi in ??acque internazionali sospettate di essere utilizzate per operazioni di contrabbando. Questa estensione riafferma l’impegno della comunità internazionale a smantellare le reti che sfruttano i migranti vulnerabili e mettono in pericolo vite umane a scopo di lucro.

La posizione della Libia come punto di accesso chiave per i migranti provenienti dall’Africa e dal Medio Oriente, unita alla sua continua instabilità interna, ne ha fatto un punto focale nella crisi migratoria del Mediterraneo. Il panorama politico fratturato del Paese, afflitto da milizie concorrenti e da una governance debole, ha permesso alle reti di trafficanti di prosperare, trasformando la Libia in un importante punto di partenza per i migranti disperati che cercano rifugio in Europa. La decisione del Consiglio di Sicurezza di rinnovare il mandato evidenzia la natura persistente delle sfide nella regione. Sebbene le ispezioni navali abbiano svolto un ruolo cruciale nell’intercettare le navi dei trafficanti, le cause profonde della crisi migratoria – come la povertà, i conflitti e la mancanza di opportunità economiche nei paesi di origine dei migranti – rimangono irrisolte. La comunità internazionale riconosce che queste ispezioni sono solo una parte di una strategia più ampia necessaria per affrontare la complessa rete di fattori che guidano il flusso migratorio.

