PALERMO (ITALPRESS) – “Auspichiamo la rinnovata solidarietà della Convenzione di Palermo, come anticipato dalle due risoluzioni approvare nel 2018 e nel 2020. Il fenomeno migratorio va regolato proiettandoci nel futuro: per combattere la tratta di esseri umani e il traffico di migranti serve un incremento della cooperazione giudiziaria internazionale”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio durante la Conferenza internazionale a vent’anni dalla Convenzione di Palermo, tenutasi in Aula Bunker. “Servono organi investigativi comuni, tecniche investigative speciali e accordi bilaterali – aggiunge Nordio -. Oggi firmerò un accordo con i miei omologhi di Algeria e Libia: siamo pronti a potenziare la nostra rete di magistrati in Mediterraneo e Africa subsahariana”, conclude.

