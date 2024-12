Migranti, Nardella “Il modello Albania è un fallimento”

STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - “Al di là delle parole della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen o di Meloni contano i fatti, e i fatti ci dicono che il modello Albania è un fallimento”. Lo ha detto l’eurodeputato del Partito democratico Dario Nardella, in merito ai centri italiani per migranti in Albania. xf4/sat/gtr