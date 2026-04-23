Migranti, Meloni “Servono soluzioni innovative”

NICOSIA (CIPRO) (ITALPRESS) - "Considero incoraggianti" le conclusioni dell'avvocato della Corte di Giustizia Ue "anche rispetto al racconto che è stato fatto in questi anni. Vedremo come, sul piano della Corte europea, la questione si chiuderà e certamente quando si sente quello che ha detto oggi rispetto alle difficoltà che noi abbiamo avuto in questi due anni dispiace, perché le cose avrebbero potuto funzionare molto meglio e forse avrebbero potuto offrire, come ci si sta chiedendo a livello europeo, un modo nuovo di gestire i flussi migratori e quindi soluzioni anche innovative che possono aiutare un problema che riguarda l'Italia e molti altri paesi europei". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa al suo arrivo alla riunione informale dei capi di Stato e di governo Ue. sat/gsl (Fonte video: Presidenza del Consiglio)