Migranti, giudice accusa l’amministrazione Trump di oltraggio alla corte

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il giudice federale James E. Boasberg ha ritenuto l’amministrazione Trump colpevole di oltraggio alla corte per aver violato l’ordine di invertire la rotta di aerei che trasportavano persone deportate a El Salvador.

Secondo Boasberg l’amministrazione deve cercare di “purgarsi” da una sentenza di oltraggio alla corte, altrimenti avvierà delle udienze e potenzialmente deferirà la questione all’accusa: “La Corte non giunge a tale conclusione con leggerezza o frettolosità; anzi, ha dato agli imputati ampia opportunità di rettificare o spiegare le proprie azioni. Nessuna delle loro risposte è stata soddisfacente”, ha scritto il giudice.

Da parte sua la Casa Bianca intende presentare ricorso contro la sentenza emessa oggi dal giudice James Boasberg. La mossa del giudice Boasberg segna ulteriormente l’escalation nella battaglia tra l’amministrazione Trump e i poteri giudiziari. Trump ha inoltre chiesto l’impeachment di Boasberg, mentre il Dipartimento di Giustizia ha accusato il giudice di aver oltrepassato i limiti.

Boasberg, nominato giudice federale dal presidente democratico Barack Obama, ha ordinato il mese scorso all’amministrazione di non deportare nessuno sotto la sua custodia ai sensi dell’Alien Enemies Act. Trump ha invocato la legge del 1798, risalente al periodo bellico, per quella che ha definito un’invasione da parte della banda venezuelana Tren de Aragua.

Quando a Boasberg è stato comunicato che c’erano già aerei in volo diretti a El Salvador, paese che ha accettato di ospitare i migranti deportati in una prigione famigerata, il giudice ha dichiarato che gli aerei dovevano essere restituiti agli Stati Uniti. Ma ore dopo, il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha annunciato che i deportati erano arrivati nel suo Paese. In un post sui social media, ha scritto: “Ops… troppo tardi” sopra un articolo che faceva riferimento all’ordine di Boasberg.

L’amministrazione Trump ha sostenuto di non aver violato alcun ordine, ha osservato che il giudice non ha incluso la direttiva di inversione di rotta nel suo ordine scritto e ha affermato che gli aerei avevano già lasciato gli Stati Uniti quando è stato emanato l’ordine.

