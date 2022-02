ROMA (ITALPRESS) – Un gruppo di 68 migranti tra cui diverse donne e tre bambini è in pericolo nella zona di ricerca e soccorso maltese. Lo ha confermato l’organizzazione non governativa Alarm Phone. La ONG ha detto che una barca, partita dalla Libia, ha inviato una richiesta di soccorso. Alarm Phone ha informato le autorità che la barca era alla deriva nella zona di ricerca e soccorso maltese. Alarm Phone ha fatto appello alle autorità maltesi per intervenire.

(ITALPRESS).

