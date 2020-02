SEPANG (MALESIA) (ITALPRESS) – Fabio Quartararo fa segnare il miglior tempo nella prima giornata di test a Sepang. Il pilota francese, in sella alla Yamaha del team Petronas SRT, è il più veloce in 1’58″945, precedendo di 51 millesimi il compagno di squadra Franco Mordidelli. Più staccati tutti gli altri, a partire da Alex Rins su Suzuki a due decimi e mezzo mentre Valentino Rossi non fa meglio del decimo crono, a 0″624 da Quartararo. Su tempi vicini a Rins ci sono Cal Crutchlow con la LCR Honda e Jack Miller, in pista con la Ducati della Pramac Racing. Sesta piazza per la prima Yamaha ufficiale, la M1 di Maverick Vinales che accusa oltre 4 decimi di ritardo da Quartararo. Alle spalle dello spagnolo i due Espargarò, Aleix con la nuova RS-GP 2020 del team Aprilia, e Pol alla guida della Ktm, mentre precede Rossi anche Joan Mir con l’altra Suzuki. Fuori dalla Top Ten le Desmosedici di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci, rispettivamente undicesimo (+0″721) e 14esimo (+0″994), e separati dalle due Honda ufficiali dei fratelli Marquez. Marc, tornato in azione dopo l’intervento alla spalla, ferma il cronometro a 1’59″756, infliggendo quasi due decimi e mezzo al fratello ma a 0″721 dal miglior crono di giornata.

