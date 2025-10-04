Migliaia in corteo a Roma per la Palestina

ROMA (ITALPRESS) - Migliaia di persone si sono ritrovate a Porta San Paolo, a Roma, per partecipare alla manifestazione nazionale per la Palestina promossa dal Movimento degli studenti palestinesi, in sostegno alla Global Sumud Flotilla. All'iniziativa hanno aderito numerose realtà associative e sindacali, tra cui Usb, Cgil, Anpi e Arci, oltre a diversi collettivi universitari come Osa, Cambiare Rotta e Zaum. Durante la marcia si sono levati diversi cori, tra cui "Governo Meloni dimissioni", "Meloni complice del genocidio", "Israele complice del genocidio", "Israele stato terrorista", "Siamo tutti antifascisti" e "Palestina libera". Fin dal mattino erano scattati controlli e misure di sicurezza in tutta la città, con oltre 1.500 tra poliziotti, carabinieri e vigili impegnati e decine di blindati a presidiare le stazioni. Prima dell'inizio del corteo, la polizia ha sequestrato maschere antigas, aste metalliche, indumenti usa e getta e bombolette spray, rinvenuti su due pullman e un'auto diretti nella Capitale.