ROMA (ITALPRESS) – Migliaia di persone si sono ritrovate a Roma, a Porta San Paolo, davanti alla fermata della metropolitana Piramide, per partecipare alla manifestazione promossa dal Movimento degli studenti palestinesi. All’iniziativa, in sostegno della Global Sumud Flotilla, hanno aderito numerose realtà associative e sindacali, tra cui Usb, Cgil, Anpi, Arci, oltre a diversi collettivi universitari e studenteschi.

Il corteo è partito alle 14:30 da Porta San Paolo e si dirigerà verso piazza San Giovanni, attraversando le vie del centro. Tra i partecipanti anche i collettivi Osa, Cambiare Rotta e Zaum.

CONTROLLI DELLA POLIZIA, 60 PERSONE FERMATE

Maschere antigas, indumenti usa e getta, abitualmente utilizzati per evitare l’identificazione, aste metalliche e in legno sono stati sequestrati dalla polizia di Stato a Roma, durante i controlli in occasione del corte pro Palestina. Circa 60 persone sono state accompagnate negli uffici di polizia. Le maschere antigas e gli altri oggetti sequestrati sono stati rinvenuti su due pullman e un’auto. I controlli lungo le vie di accesso alla Capitale sono scattati prima delle ore 8 di stamattina.

– foto xc7 Italpress –

(ITALPRESS).