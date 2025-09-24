Mielofibrosi, un Libro Bianco per i bisogni e le priorità dei pazienti

ROMA (ITALPRESS) - Un Libro Bianco e un Manifesto per sensibilizzare le Istituzioni su priorità e bisogni di chi convive con la Mielofibrosi, una rara neoplasia del sangue che, in Italia, colpisce circa 350 persone ogni anno, prevalentemente adulti con un'età media di 65 anni. L'iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di GSK, è stata presentata a Roma con la collaborazione e il patrocinio delle Associazioni di Pazienti AIL, AIPAMM, APROTION, FAVO, Fondazione Renata Quattropani e La Lampada di Aladino.