Tg Sport – 18/8/2026

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Coppa Italia, il Palermo elimina il Lecce e vola ai sedicesimi - Coppa Italia, avanzano Sassuolo, Pisa e Cremonese - Milan, sbarca Moreira e parla Modric - Inter, rinnovo per Esposito e intesa per Jones - Juventus, si riflettono le uscite per arrivare a Zirkzee - Cagliari, migliorano le condizioni di Trepy - Tennis, Cobolli vola agli ottavi a Cincinnati - Addio a Varenne, ci lascia a 31 anni il "Capitano" dell'ippica mondiale /gtr