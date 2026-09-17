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Michelin, lo stabilimento di Alessandria compie 55 anni
ALESSANDRIA (ITALPRESS) - Michelin festeggia i 55 anni del suo stabilimento di Spinetta Marengo, in provincia di Alessandria, fondato nel 1971. Il sito, specializzato nella produzione di pneumatici autocarro, è un punto di riferimento per il Gruppo per innovazione, sviluppo delle competenze e flessibilità. Importanza confermata anche dai 950 posti di lavoro garantiti dal polo piemontese con una capacità produttiva prossima ai 1,2 milioni di pneumatici l’anno. xb4/mrc/gtr