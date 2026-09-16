Kia, Musetti “Ci accomuna la voglia di migliorare e puntare a qualcosa di più”

MILANO (ITALPRESS) - "Il mio rapporto con Kia nasce nel 2021, quando ero ancora un ragazzino, e riprende oggi nel 2026. Credo che entrambi abbiamo fatto passi in avanti". Lo dice Lorenzo Musetti, tennista e brand ambassador italiano di Kia, in un'intervista a margine della presentazione della nuova Kia EV2 Long Range e della nuova piattaforma Kia Open Lab, al Castello di Tolcinasco Golf Club, alle porte di Milano. col5/azn