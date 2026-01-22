Michelin Italia celebra 120 anni e inaugura nuova linea produzione robotizzata

CUNEO (ITALPRESS) – “120 anni sono un milestone importante, è un compleanno veramente incredibile che conferma l’impegno di Michelin nell’Italia come pilastro della strategia del Gruppo. Festeggiamo questo compleanno anche innovando, perchè oggi qui a Cuneo lanciamo una nuova linea di produzione robotizzata che è unica in Europa, completamente innovativa e dedicata alla produzione di pneumatici di grandi dimensioni per le vetture del futuro”. Così Agostino Mazzocchi, presidente e amministratore delegato di Michelin Italia, durante l’evento celebrativo per l’anniversario del Gruppo nel nostro Paese, che si è svolto oggi nello stabilimento di Cuneo. “Questo è possibile perchè il Gruppo Michelin investe moltissimo in Italia, negli ultimi cinque anni siamo arrivati a 430 milioni di euro investiti sul territorio nazionale, che ci permettono di restare leader nel nostro settore – ha aggiunto Mazzocchi – Michelin in Italia ha chiuso il 2024 con 1,9 miliardi di euro di fatturato, che la posizionano come leader del mercato nazionale. Siamo il primo produttore di pneumatici per capacità installata, produciamo il 63% di tutta la produzione nazionale di pneumatici e siamo anche il primo datore di lavoro con più di 3800 persone che lavorano in Italia per Michelin”. Dipendenti che sono distribuiti nei tre stabilimenti di Torino (dove sono presenti anche la sede legale e il magazzino logistico), Alessandria e Cuneo, oltre alla sede commerciale di Milano.

Nel 2024 Michelin Italia ha creato un indotto pari a 328 milioni di euro e ha coinvolto 2800 fornitori, confermandosi motore dello sviluppo industriale e sociale. Proprio oggi, Cuneo inaugura una nuova linea di produzione robotizzata che consente di produrre pneumatici di grandi dimensioni fino a 24 pollici. Come ha ricordato Mauro Sponza, direttore delle operazioni industriali in Europa, “Cuneo rappresenta il 20% delle capacità di Michelin nel continente”. Riguardo al varo della nuova linea di produzione, il direttore dello stabilimento cuneese, Simone Rossi, spiega: “Stiamo assistendo alla crescita del diametro dei nostri pneumatici, fenomeno che oggi è accentuato da normative, connettività dei veicoli ed elettrificazione, che è il vero game changer – dice – Nel 2019 solo il 25% dei nostri pneumatici erano da 18 pollici, per affrontare il 2028 avremo una capacità di almeno il 50% su questa tipologia di pneumatici. Questo perchè i veicoli elettrici richiedono pneumatici con caratteristiche molto più performanti, perchè sono molto più pesanti”.

