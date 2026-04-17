Michelin celebra 120 anni e lancia nuovi pneumatici ad alte prestazioni

ROMA (ITALPRESS) - Nel 2026 Michelin celebra i 120 anni di presenza industriale in Italia, un traguardo che coincide con il lancio delle nuove gamme di pneumatici estivi Primacy 5 Energy e Pilot Sport 5 Energy. Un doppio appuntamento che conferma il ruolo strategico del nostro Paese per il gruppo e la sua capacità di innovare in un mercato automotive in continua evoluzione. L’Italia, primo Paese estero in cui Michelin si è insediata già nel 1906, rappresenta oggi un pilastro industriale con oltre 3.800 dipendenti e una capacità produttiva di circa 14 milioni di pneumatici l’anno. Negli ultimi cinque anni il gruppo ha investito oltre 432 milioni di euro, rafforzando la propria presenza con stabilimenti all’avanguardia, tra cui quello di Cuneo, dove è stata realizzata la prima linea robotizzata in Europa. I nuovi pneumatici rispondono alle sfide della mobilità moderna, coniugando sicurezza, durata ed efficienza energetica per veicoli termici, ibridi ed elettrici. Il Primacy 5 Energy si distingue per la tripla classe “A” nell’etichetta europea, garantendo elevate prestazioni in frenata sul bagnato, riduzione dei consumi e minore impatto ambientale. Il Pilot Sport 5 Energy, invece, punta su una guida sportiva senza compromessi, offrendo alta aderenza, precisione e una durata superiore rispetto alla media della categoria. tvi/abr/azn