PADOVA (ITALPRESS) – Il Trofeo Luxardo torna a colorarsi d’azzurro. Michele Gallo ha vinto la storica tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Padova dopo una gara entusiasmante, che ha visto anche un altro italiano sul podio, Giovanni Repetti salito sul terzo gradino. Oro e bronzo e per l’Italia del CT Nicola Zanotti e sotto gli occhi del campionissimo Aldo Montano, al debutto nello staff della Nazionale degli sciabolatori come figura di supporto. Un’edizione speciale, la 64esima del “Wimbledon della sciabola”, così come viene definito il Trofeo Luxardo: il trionfo del giovane Gallo, classe 2001, è arrivato dopo il 15-9 con cui in finale il Carabiniere salernitano, che si allena al Frascati Scherma, ha superato il kazako Sarkyssian, che poco prima in una combattuta semifinale aveva eliminato per 15-13 Repetti, napoletano dell’Esercito (società d’allenamento il Club Scherma Napoli). Nell’altra semifinale, invece, Michele Gallo aveva servito il suo capolavoro, superando 15-14 in una sfida batticuore il georgiano Sandro Bazadze, numero 1 del ranking mondiale. Gallo, che era reduce dal primo podio in carriera grazie al terzo posto di Varsavia, aveva debutto battendo 15-8 lo spagnolo Flores, poi s’è imposto 15-11 sul tedesco Bonah, entrando tra i “top 8” grazie al 15-9 rifilato all’argentino Di Tella. Qui, battendo 15-14 un altro grande della sciabola mondiale, l’ungherese Szatmari, ha ottenuto la certezza della “zona medaglie”, poi i successi su Bazadze e Sarkyssian, per mettere il punto esclamativo sul trionfo. Gallo, nell’albo d’oro del Trofeo Luxardo, succede al campionissimo ungherese – tre volte oro olimpico – Aron Szilagyi e torna a far suonare l’Inno di Mameli a Padova quattro anni dopo la vittoria di Luca Curatoli nel 2019.

Il percorso di Giovanni Repetti, invece, ha preso il via con l’affermazione sul giapponese Hiwatashi per 15-10. Poi, per lui, due derby azzurri e napoletani, vinti su Luca Curatoli con il finale di 15-10 e su Dario Cavaliere per 15-12. La prima medaglia in Coppa del Mondo della carriera per il partenopeo classe ’88 è arrivata dopo il successo sullo statunitense Eli Dershwitz all’ultima stoccata con il 15-14 finale, prima della sconfitta in semifinale contro il kazako Sarkissyan 15-13.

Bene anche il giovanissimo Marco Mastullo, che ha chiuso al 13° posto, 15° Dario Cavaliere fuori nel derby degli ottavi di finale contro Repetti e bravissimo anche Giorgio Marciano 16°.

Nella giornata in cui i numeri 3 e 4 del mondo, Luca Curatoli e Gigi Samele, chiudono 18° e 19° (poco più indietro Luca Fioretto, 25°), l’Italia trova un trionfo che è presupposto ideale per la gara a squadre di domani. Il quartetto azzurro, nel sabato che chiuderà la tappa di Coppa del Mondo di Padova, sarà formato da Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre e Matteo Neri, che sostituirà il capitano Gigi Samele, precauzionalmente al riposo perchè in non perfette condizioni. “Un’emozione unica, vincere qui a Padova è incredibile, nella gara più bella del panorama mondiale della sciabola”, le parole di Michele Gallo dopo il successo. “Il primo podio in Coppa del Mondo della mia carriera, proprio al Luxardo, è il frutto di un duro lavoro, che ripaga”, ha chiosato Giovanni Repetti. “Splendida iniezione di fiducia in vista della Qualifica Olimpica che scatterà ad aprile. Ma ora concentrazione per la gara a squadre di domani”, il commento del CT della sciabola azzurra Nicola Zanotti.

– Foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

