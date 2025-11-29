Michela Persico e DJ Onofri lanciano Ocean Drive Television – Miami Channel

ROMA (ITALPRESS) – Ocean Drive Television – Miami Channel è ufficialmente nata. Un progetto internazionale che unisce l’eleganza e la freschezza di Michela Persico, volto televisivo molto amato, e l’esperienza globale di DJ Onofri, da anni punto di riferimento della comunicazione italiana negli Stati Uniti.

Il nuovo canale, visibile in tutto il mondo attraverso il dispositivo ROKU, porta nelle case degli spettatori uno stile televisivo unico: racconti di lifestyle, cucina italiana autentica realizzata da chef e ristoratori italiani nel mondo, rubriche innovative e produzioni originali girate tra Miami, Italia ed Europa. Un format cosmopolita, moderno, immediato, pensato per un pubblico internazionale che ama l’Italia, il gusto mediterraneo e il fascino di Miami.

“Per me è una sfida bellissima – afferma Michela Persico –. Ho accettato questo progetto perché unisce tre cose che amo: la comunicazione, lo stile italiano e l’energia di Miami. È un canale internazionale, ci segue un pubblico che vuole qualità, autenticità e positività. Lavorare con DJ Onofri significa portare in TV un’esperienza forte, credibile e riconosciuta”. A proposito della collaborazione con Dj Onofri dice: “Roberto ha un’energia contagiosa e una visione televisiva rara. Sa trasformare ogni idea in un contenuto concreto, dinamico, pronto per andare in onda. Io porto leggerezza, eleganza, femminilità; lui dà ritmo, esperienza e professionalità. È un mix vincente. E credetemi: questo canale farà rumore”.

Ocean Drive Television – Miami Channel è già operativo e in costante espansione, con nuovi programmi e produzioni in arrivo nelle prossime settimane.

