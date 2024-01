NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Il 2023 ha finito per presentarmi delle sfide davvero inaspettate. Poco prima delle vacanze, si è scoperto che avevo un tumore al cervello, che richiedeva un intervento chirurgico immediato. Grazie alla mia incredibile squadra medica, l’operazione è stata un successo. Ora mi sto riprendendo a casa e sono circondato dall’enorme amore e sostegno della mia famiglia”. Ad annunciarlo via Facebook è Michael Bolton. Il 70enne cantante americano, vincitore del Grammy e capace di vendere oltre 75 milioni di dischi in tutto il mondo, racconta che “per i prossimi due mesi dedicherò tempo ed energie al mio recupero, il che significa che dovrò prendermi una pausa temporanea dal tour”. “E’ sempre la cosa più difficile per me deludere i miei fan o posticipare uno spettacolo, ma sto lavorando duramente per accelerare il mio recupero e tornare presto a esibirmi – conclude Bolton -. Sono più che grato per tutto l’amore e il sostegno che mi avete generosamente dimostrato negli anni. Sappiate che i vostri messaggi positivi li tengo nel cuore, e appena possibile vi aggiornerò. Tanto amore sempre, MB”.

