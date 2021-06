PALERMO (ITALPRESS) – C’è spazio per la coalizione Draghi in Sicilia? “L’esperienza Draghi è altamente positiva. E se il Premier rimarrà al suo posto, perché nelle regioni dovremmo muoverci diversamente?”. Lo ha detto, in un’intervista al quotidiano Repubblica, Gianfranco Miccichè, coordinatore regionale di Forza Italia in Sicilia e presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana che propone, così, di adottare in Sicilia il modello Draghi.

“Per la Sicilia – ha aggiunto – ho detto che il mio desiderio è allargare la coalizione”. Anche al Pd? “Ma cos’è oggi il Pd? Ormai è fondamentale governare con una coalizione di maggioranza seria e moderata. Approfittiamo della grande svolta di Draghi, che supera ogni ideologia…”.

