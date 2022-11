PALERMO (ITALPRESS) – “Continuo a percepire una costante preoccupazione circa la mia possibile rielezione a Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. Così come tutti sanno, io sono una persona seria e 5 anni fa fui eletto su indicazione della maggioranza. Sono sicuro che anche questa volta sarà eletto il deputato indicato dalla nostra coalizione. Vorrei quindi rassicurare il Presidente della Regione: non sono necessarie dimissioni perchè io non sarò candidato alla Presidenza dell’Ars”. E’ quanto dichiara il Commissario regionale di Forza Italia in Sicilia, Gianfranco Miccichè.

foto ufficio stampa Ars

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo info@italpress.com