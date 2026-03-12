Micale (Equs Italia-TiVale) “Legati a Top Dealers Italia da una visione comune”

MILANO (ITALPRESS) - "I fattori che ci legano maggiormente al progetto Top Dealers Italia sono una visione comune, una volontà di proporre qualcosa di nuovo, di innovativo e di utile sia per i dealer che per l'automobilista. Infatti noi mettiamo in condizione i dealer di vendere una certificazione del valore futuro che è utilissimo per fidelizzare i clienti alla vendita e al post vendita, per creare un profitto aggiuntivo, ma allo stesso tempo garantiamo il cliente per il ciclo di vita della sua auto per tutta la durata del certificato. Avrà una via d'uscita in qualsiasi momento". A dirlo e Gianpiero Micale, CEO di Equs Italia – TiVale, in occasione del primo evento 2026 di Top Dealers Italia a Milano.