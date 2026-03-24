Miami, Sinner batte Moutet in due set e vola agli ottavi di finale

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha battuto nella notte italiana il francese Corentin Moutet, numero 33 del mondo, centrando la qualificazione agli ottavi del “Miami Open”, secondo Masters 1000 della stagione, che si sta disputando sul cemento dell’Hard Rock Stadium. Il tennista azzurro si è imposto con il punteggio di 6-1, 6-4 in 1 ora e 12 minuti di gioco. Ora sfiderà lo statunitense Alex Michelsen, che ha battuto il cileno Tabilo.

“Sono molto felice, ma allo stesso tempo non gioco per questo” ha detto l’azzurro nell’intervista a caldo dopo la vittoria. “Sono molto contento di essere qui, è sicuramente un torneo che mi è mancato lo scorso anno, quindi sono molto felice, e può succedere di tutto: questo sport è così imprevedibile. Cerchiamo quindi di mantenere la concentrazione molto alta, il più possibile, e poi vedremo cosa succederà nel prossimo turno”, ha aggiunto.

BOLELLI/VAVASSORI AI QUARTI DI FINALE

Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono i quarti di finale del Miami Open presented by Itaù, il secondo Masters 1000 della stagione in corso all’Hard Rock Stadium, sul duro ($9,415,725). Dopo il titolo vinto a Rotterdam, l’ottavo in coppia, e le semifinali ad Adelaide, Doha e Dubai, arrivano tra i migliori otto al per la quinta volta in sei tornei nel 2026. Agli ottavi, nella seconda e ultima tappa del Sunshine Double, hanno sconfitto 63 76(5), chiudendo al secondo match point, la coppia di singolaristi formata dall’argentino Tomas Martin Etcheverry e dal cileno Alejandro Tabilo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).