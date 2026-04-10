Miami perde ancora senza Fontecchio, James mette al tappeto Golden State

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Continua la crisi di Miami in questa regular season Nba. Nella notte italiana gli Heat si arrendono ai Toronto Raptors per 128-114, subendo la decima sconfitta nelle ultime 13 partite. Ancora zero minuti per Simone Fontecchio, mentre nei canadesi il protagonista è Brandon Ingram, che con 38 punti confeziona la miglior prestazione stagionale e trascina i suoi verso una sempre più probabile qualificazione ai playoff, che a Toronto mancano dal 2022.

Tanti assenti di rilievo nella sfida tra i Los Angeles Lakers e i Golden State Warriors. Alla fine la spuntano i primi per 119-103, trascinati da un LeBron James da 26 punti, 11 assist e 8 rimbalzi, mentre tra le fila di Golden State, che si presenta senza Steph Curry, Brandin Podziemski e Nate Williams mettono a segno 17 punti a testa.

Si accende la sfida per il secondo posto in Eastern Conference tra Boston Celtics e New York Knicks. Nello scontro diretto, infatti, la spuntano i secondi per 112-106, tenendo vive le speranze di scavalcare gli avversari in classifica in questi ultimi giorni di regular season. Grande prestazione di Josh Hart, autore di 26 punti di cui 15 nell’ultimo quarto, e Jalen Brunson, che chiude la serata con 25 punti e 10 assist, mentre non basta ai Celtics il solito Jayson Tatum da 24 punti, 13 rimbalzi e 8 assist. Boston dovrà ora vincere almeno una delle ultime due sfide della stagione regolare, in modo da non perdere il secondo posto a favore di New York.

Gli Indiana Pacers volano contro i Brooklyn Nets, vincendo con lo score di 123-94 e portando ben sette giocatori in doppia cifra, a partire da un Obi Toppin che tocca quota 26. Un super Kevin Durant si prende la scena con 29 punti nell’ottavo successo di fila degli Houston Rockets, stavolta ai danni dei Philadelphia 76ers per 113-102. Vincono anche i Chicago Bulls, che battono 119-108 i Washington Wizards in una sfida tra due squadre senza più ambizioni in questa stagione.

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