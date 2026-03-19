Miami, buona la prima per Cocciaretto: Semenistaja sconfitta in due set

MIAMI (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Elisabetta Cocciaretto si qualifica per il secondo turno del “Miami Open”, quarto Wta 1000 stagionale dotato di un montepremi complesivo di 9.411.725 dollari che si sta disputando sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium, in Florida.

Nel match rinviato a oggi per la pioggia, la 25enne di Fermo, numero 44 Wta e al rientro nel tour dopo un mese di stop a causa di un problema alla coscia sinistra, ha sconfitto la lettone Darja Semensistaja, numero 103 del ranking, con il punteggio di 6-4, 6-1.

Cocciaretto, che ha centrato il suo primo successo a Miami alla sua quinta partecipazione, affronterà ora Coco Gauff, numero 4 del ranking e del seeding: la statunitense è avanti 3-1 nei precedenti, con la marchigiana che si è imposta in due set nell’ultimo confronto, lo scorso febbraio a Doha.

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