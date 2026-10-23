MIA, ANICA e FAPAV “Pirateria minaccia alla sostenibilità dell’industria cinematografica e audiovisiva”

ROMA (TALPRESS) – La pirateria rappresenta una minaccia per la sostenibilità dell’industria cinematografica e audiovisiva, mentre la promozione dell’offerta legale è uno degli strumenti fondamentali per tutelare il mercato, i diritti e il lavoro delle imprese. È quanto emerso nel corso di “Back to the Future – It’s All About the Story”, l’incontro promosso dal MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo in collaborazione con FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, nella giornata conclusiva del MIA 2026, a Roma al The Westin Excelsior. Al centro del confronto, il futuro dell’audiovisivo, il valore delle storie, l’evoluzione dei modelli distributivi e del mercato transazionale, con particolare attenzione al rapporto tra offerta legale e contrasto alla pirateria. Nel suo intervento, il presidente di ANICA, Alessandro Usai, ha richiamato l’importanza di rimettere il pubblico al centro delle strategie dell’industria. “Il pubblico è il nostro principale azionista e la pirateria è un problema molto grosso, soprattutto per chi nel nostro settore realizza prodotti sostenibili perché c’è qualcuno disposto a pagare per vederli. Dobbiamo tornare a mettere al centro il pubblico e ricordare che tutte le industrie sane partono dalla domanda: nella fase di ideazione, in quella di produzione e in quella di distribuzione”, ha affermato.

Negli ultimi anni il dibattito si è concentrato molto sulle risorse pubbliche e sui finanziamenti, temi importanti ma che non devono far dimenticare la natura industriale del settore e la sua finalità principale: raggiungere il pubblico. Una ricerca basata su circa 7.000 intervistati stima che ogni italiano guardi in media 91 film all’anno, circa uno ogni tre-quattro giorni. Circa il 15% degli intervistati ha dichiarato di aver fruito di film attraverso canali illegali. Un fenomeno che incide sulla redditività delle imprese, in un comparto nel quale soltanto le aziende più solide riescono a superare livelli di redditività del 10%. Il presidente FAPAV Federico Bagnoli Rossi ha ribadito il ruolo strategico della promozione dell’offerta legale. “Nell’attuale scenario della fruizione dei contenuti audiovisivi e multimediali, la promozione dell’offerta legale è un elemento strategico nel contrasto al loro sfruttamento illecito, accanto agli strumenti di enforcement, policy e comunicazione. La lotta alla pirateria è un pilastro fondamentale per il futuro del cinema e dell’audiovisivo in generale”, ha sottolineato – ringraziando il MIA per aver rinnovato la collaborazione sul tema e sottolineando l’importanza del contributo dei soggetti impegnati nel contrasto al fenomeno per preservare il valore del mercato e difendere i posti di lavoro.

“Investire in un’offerta sempre più ampia e innovativa significa valorizzare la creatività, tutelare i diritti e favorire scelte di consumo consapevoli, rendendo il digitale un vero e proprio volano di competitività e aprendo nuove prospettive per il mercato audiovisivo. Su questo occorre fare sistema, è necessario essere uniti”, ha concluso. Lund Thomsen ha evidenziato il contributo dell’home entertainment all’ecosistema cinematografico e audiovisivo, grazie a un’offerta che comprende modalità di accesso online come TVOD, SVOD, AVOD e FAST, oltre a DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD. Bales ha sottolineato le prospettive positive dell’industria audiovisiva italiana, evidenziando al contempo come le violazioni continuino a erodere fiducia e valore del settore. Ha inoltre richiamato la collaborazione con FAPAV e UNIVIDEO per affrontare le sfide della pirateria e cogliere le opportunità di innovazione e crescita. A fare da richiamo simbolico al tema dell’incontro, all’esterno del Westin Excelsior di Roma è stata esposta una DeLorean, l’auto resa celebre dalla saga cinematografica “Ritorno al futuro”.

– foto FAPAV –

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