MG conferma la presenza della Cyberster, la roadster due posti EV, al prossimo Iaa Mobility 2023 che si terrà al Munich Exhibition Centre (5-10 settembre, 2023). La Cyberster sarà la protagonista MG a Monaco e sarà affiancata dalla nuova MG4 Electric Xpower, l'ultima nata della gamma MG4 Electric, che è anche l'auto di serie MG tra le più potenti mai prodotte. A completare la presenza di MG c'è anche il suv elettrico MG Marvel R. Il team MG accoglierà tutti i visitatori al proprio stand situato nel padiglione B2, dove saranno in esposizione tre dei modelli 100% elettrici più performanti, che sottolineano il desiderio del brand di progettare e realizzare veicoli elettrici performanti, con uno stile personale, tecnologie e soluzioni di infotainment all'avanguardia. MG considera Iaa mobility 2023 un appuntamento ideale per entrare in contatto con gli automobilisti e offrire uno sguardo sul futuro del marchio, caratterizzato da auto come la Cyberster, in arrivo sul mercato il prossimo anno.

Proprio la nuova roadster segna il ritorno del marchio alla produzione di auto sportive nell’anno del centensimo anniversario dell’azienda. La Cyberster combina il patrimonio evocativo del marchio con un linguaggio di design contemporaneo e un sofisticato propulsore EV. Un’altra novità è la MG4 Electric Xpower. Appena lanciata, la Xpower è il modello prestazionale di punta della gamma MG4 Electric, che sta riscuotendo un grande successo. La sua potenza di 320 kW (435 CV) convince, unita a un propulsore a doppio motore e alla trazione integrale. Il suv lifestyle MG Marvel R Electric, completa le proposte sportive con la versione Performance, con tre motori e trazione integrale, che dimostra anche il lato dinamico della mobilità elettrica. MG Motor si presenta allo Iaa mobility 2023 di Monaco come uno dei marchi automobilistici in più rapida crescita in Europa, con oltre 100 mila vendite tra gennaio e giugno 2023.

