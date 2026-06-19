Mezzogiorno, Di Bisceglie “Informazione centrale per raccontare territori”

BARI (ITALPRESS) - "Oggi l'informazione è quasi responsabile della narrazione di temi che sono determinanti non soltanto per lo sviluppo di un territorio, ma anche per le dinamiche sociali. Le ripercussioni possono essere positive, così come possono essere davvero negative. Per questo la centralità dell'informazione, soprattutto in uno scenario completamente nuovo come quello del posizionamento del Mediterraneo nelle nuove logiche e nelle nuove dinamiche geopolitiche, diventa davvero fondamentale. Dobbiamo avere la capacità di raccontare, e anche l'onestà di raccontare, le cose per come sono realmente, per avere un riscontro che sia economico, sociale e anche culturale". Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio di Bari, Lucia Di Bisceglie, a margine dell'evento 'Italpress Mezzogiorno: dal locale al globale, nuove rotte dell'informazione'. xa2/abr/gtr