Mezzo pesante investe una donna in bicicletta a Milano, morta in ospedale la 67enne

MILANO (ITALPRESS) – Non ce l’ha fatta la ciclista investita poco prima delle 13, all’incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni a Milano. La donna, in bicicletta, è stata travolta da un mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale, il camion, proveniente da via Colleoni, stava svoltando a destra all’incrocio semaforico con via Gattamelata quando ha investito la ciclista, che stava attraversando sulle strisce pedonali. La donna è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni fin dall’inizio sono apparse molto critiche. L’autista è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale.

– Foto Ipa Agency –

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