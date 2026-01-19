ROMA (ITALPRESS) – “Mezze verità” è il nuovo singolo di Gigi D’Alessio, estratto dall’album Nuje (GGD Edizioni Srl/Columbia Records/Sony Music), disponibile dal 23 gennaio su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. Un brano intenso e profondo che racconta la fine di un amore, una separazione che porta con sé dolore e conseguenze per coppie, genitori e figli. Scritto insieme a Vincenzo D’Agostino, il testo affronta con autenticità uno spaccato di vita che appartiene a tante famiglie, raccontato attraverso immagini forti e reali, con le difficoltà di comunicazione e quelle “mezze verità” che spesso si raccontano per proteggere o nascondere.

Sin dal primo ascolto, “Mezze verità” si è imposto tra i brani più amati del nuovo disco, perché Gigi ha saputo trasformare sentimenti complessi in versi e musica, dando voce a emozioni condivise da molti: la frustrazione per il “fallimento di una ricucita”, la rassegnazione nel “lasciare tutto agli avvocati che decideranno noi chi siamo stati”, il dolore di dare un prezzo a un amore che è stato grande e importante. Una passione che si trasforma in gelo, ma con la speranza che il tempo possa sciogliere le ferite.

Ad accompagnare il singolo, dal 23 gennaio sarà disponibile anche il videoclip ufficiale diretto da Carmine Elia, regista di celebri serie televisive italiane. Un vero e proprio piccolo film che vede protagonisti Carmine Recano e Antonia Liskova, due volti amatissimi del cinema e della TV, capaci di rendere ancora più intensa e commovente la fotografia di questa canzone.

– Foto IPA Agency –

