RIMINI (ITALPRESS) – “La situazione di Gaza resta orribile, ieri sono stati uccisi altri giornalisti e questo è intollerabile: vogliamo che le uccisioni cessino, le sofferenze finiscano e gli ostaggi vengano rilasciati, lo dobbiamo a tutte le generazioni future”. Lo sottolinea la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola al Meeting di Rimini. “Dobbiamo trovare il coraggio di prendere delle decisioni difficili. Se abbiamo coraggio gli ostacoli li superiamo, questo deve essere il nostro messaggio di ottimismo” ha aggiunto.

“L’Europa può fare molto, dobbiamo essere uniti, dobbiamo lottare per la pace, abbiamo molte sfide e dobbiamo capire cosa vuole la gente da noi. A questo dobbiamo rispondere e siamo uniti su questo messaggio”, aggiunge. Parlando dell’istituzione che sta guidando, Metsola ha detto: “L’Europa è ciò che abbiamo il coraggio di rendere possibile: non è completa, ma il destino di questo progetto unico al mondo dipende da ciascuno di noi. Il mio appello è di lottare per l’Europa: non possiamo arrenderci o sottovalutare ciò che possiamo diventare”.

“Sono cresciuta in un paese che fino a vent’anni fa non era membro dell’Unione europea: oggi i cittadini ci chiedono di fare di più, quando litighiamo su leggi piccole non dobbiamo perdere di vista quest’obiettivo”, ha aggiunto. “Il Parlamento europeo è molto diverso da dodici anni fa, più frammentato – continua Metsola, – L’Europa è nata in un contesto di crisi, ma quando c’è una nuova sfida sta a noi capire se essere uniti o no: se non lo siamo facciamo un regalo a chi vuole che l’Europa non esista. Ci saranno momenti non facili, ma sta a noi decidere: se non facciamo niente e incolpiamo i governi non va bene, la nostra responsabilità è prendere decisioni. La capacità di essere uniti l’abbiamo dimostrata la scorsa settimana nella riunione con Trump e Zelensky: ora la sfida sarà continuare su questa strada”.

– foto IPA Agency –

