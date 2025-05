Metsola in Italia dal 27 al 29 maggio, gli incontri in programma con Meloni e Tajani

ROMA (ITALPRESS) – A un anno dalle elezioni europee, la Presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola si recherà in Italia (Emilia-Romagna, Piemonte e Lombardia) per incontrare imprenditori, studenti, accademici e rappresentanti delle autorità locali e nazionali.

Nel corso della visita dal 27 al 29 maggio la Presidente Metsola, alla presenza dei Deputati italiani al Parlamento europeo, incontrerà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vicepresidente del Consiglio dei Ministri e Ministro degli Affari esteri Antonio Tajani, il Vicepresidente esecutivo della Commissione europea Raffaele Fitto e i Presidenti di Regione Michele De Pascale, Alberto Cirio e Attilio Fontana.

La visita sarà incentrata su quattro priorità fondamentali: competitività, innovazione, dialogo con i giovani e solidarietà. Questi temi guideranno i numerosi appuntamenti in programma. La Presidente sottolineerà l’urgenza di rendere l’azione legislativa dell’Unione più incisiva e orientata ai risultati, riducendo la burocrazia, stimolando l’innovazione e valorizzando la solidarietà tra gli Stati membri nei momenti di crisi.

“È il momento di riconnettersi con i cittadini”, ha dichiarato la Presidente. “Il loro voto conta e le istituzioni europee restano in ascolto anche dopo le elezioni europee, ecco perché sono qui, per confrontarmi con cittadini e imprese in tutte le regioni che visiterò”.

Tra le tappe previste: l’Assemblea nazionale di Confindustria, il Tecnopolo di Bologna, lo stabilimento Ferrari, l’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), il Distretto Aerospaziale del Piemonte, il Collegio Europeo di Parma, il Politecnico di Torino, l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, e il campus dell’innovazione Kilometro Rosso.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)