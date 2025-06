Metsola esclude la corsa alla guida del Partito Nazionalista

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La presidente del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, ha confermato che non si candiderà alla leadership del Partito Nazionalista (PN), ribadendo il suo pieno impegno nell’Ue.

In un post su Facebook, Metsola ha affrontato le crescenti speculazioni seguite alle dimissioni di Bernard Grech. Pur avendo ricevuto numerosi inviti da esponenti del partito a candidarsi, ha dichiarato di non poter dividere la sua attenzione tra la guida del PN e il ruolo di Presidente del Parlamento Europeo.

“Dieci mesi fa sono stata rieletta a questa carica, che non posso abbandonare a metà mandato”, ha affermato. Metsola ha sottolineato la sua dedizione a Malta, al Parlamento Europeo e a chi l’ha eletta. Ha rivelato di aver valutato modi per contribuire al PN senza compromettere il suo incarico attuale, ma ha infine concluso che le due responsabilità non sono compatibili.

Pur rinunciando a una candidatura formale, Metsola si è impegnata a sostenere il prossimo leader del PN “più che mai” per rafforzare il partito e prepararlo alle prossime elezioni. “Non esiste ambizione politica più grande che diventare Primo Ministro – ha riconosciuto –, ma la responsabilità deve venire prima dell’ambizione”.

