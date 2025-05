Metsola “Dal Papa una voce potente per la pace e l’umanità”

CITTA’ DEL VATICANO (ITALPRESS) – “Un onore incontrare Sua Santità Papa Leone XIV in occasione del suo insediamento come Pontefice, questa mattina nella Città del Vaticano. La sua sarà una voce potente per la pace, per l’amore e per la nostra comune umanità”. Così su X la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola.

