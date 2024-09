Metsola a New York “Quando gioca l’Italia gioca l’Europa”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Come Europa abbiamo tenuto forte, io sono ottimista anche con questo Parlamento nuovo". Lo dice la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola, rispondendo alle domande di Italpress durante la sua presenza al consolato italiano di New York per promuovere la giornata mondiale dedicata allo sport italiano. Metsola, tifosa della Juve, dice che anche la nazionale degli Azzurri rappresenta l’Europa; "Quando gioca l'Italia gioca l'Europa", xo9/mgg/gtr (Video e intervista di Stefano Vaccara)