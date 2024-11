LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La metà dei soldati delle forze armate di Malta di stanza in Libano per la missione Unifil, sono tornati a Malta, mentre l’altra metà dovrebbe rientrare questa settimana. Un portavoce delle forze armate di Malta non ha confermato il motivo del loro ritorno. I soldati maltesi erano di stanza a Camp Shamrock insieme alle truppe irlandesi, polacche e ungheresi. Le preoccupazioni sono state sollevate alla fine del mese scorso dopo che Israele ha intensificato il suo conflitto con il Libano, in particolare con il gruppo Hezbollah sostenuto dall’Iran. Il 16 ottobre i ministri dell’Interno degli Stati membri dell’UE che fanno parte dell’Unifil, si sono riuniti per discutere della situazione lungo il confine tra Israele e Libano. Il ministero degli Esteri di Malta ha insistito sull’importanza di dare priorità alla sicurezza dei soldati.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]