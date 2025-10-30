Messineo “Risorse regionali possono dare un contributo al Piano Mattei”

PALERMO (ITALPRESS) - "La Fondazione Sicilia crede molto nelle possibilità di collaborazione con i paesi del Nord Africa: per questo motivo ha già attivato una serie di collaborazioni con i principali atenei dell'isola, allo scopo di finanziare borse per l'alta formazione". A dirlo è il membro del Consiglio superiore della Fondazione Sicilia Antonio Messineo a margine di Act Tank 2025, tenutosi a Palazzo Branciforte a Palermo. "Riteniamo che le risorse disponibili a livello regionale potranno contribuire pienamente all'attuazione del piano Mattei come ad esempio per quanto riguarda il progetto Elmed, che collega Sicilia e Nord Africa: le risorse non mancano e costituiscono opportunità per attuare politiche anche in tema di sostenibilità ambientale", prosegue Messineo. xd8/tvi/mca3