PALERMO (ITALPRESS) – La Corte d’appello di Palermo ha condannato per favoreggiamento aggravato e procurata inosservanza della pena, a 5 anni e 5 mesi di carcere ciascuno, i fratelli Antonino e Vincenzo Luppino, figli dell’imprenditore agricolo Giovanni Luppino, arrestato con Matteo Messina Denaro il 16 gennaio del 2023. I due, sotto processo con l’accusa di avere fatto parte della rete che per lungo tempo ha favorito la latitanza del capomafia, hanno ottenuto un lieve sconto di pena.

Devono invece andare in carcere le sorelle di Matteo Messina Denaro, Giovanna e Bice. Lo ha stabilito il Tribunale del Riesame di Palermo, accogliendo l’appello della Procura. Le due sorelle, che avrebbero aiutato il fratello a sottrarsi alla cattura, erano indagate per favoreggiamento e procurata inosservanza di pena aggravati. I pm avevano contestato loro l’associazione mafiosa e ne avevano chiesto l’arresto al gip, ma il giudice, pur ritenendo l’esistenza dei gravi indizi di colpevolezza, non aveva disposto la misura per mancanza di esigenze cautelari. La decisione del Tribunale del Riesame non è esecutiva. In caso di ricorso si pronuncerà la Cassazione. Delle quattro sorelle del boss, attualmente è detenuta per espiare una condanna a 14 anni per associazione mafiosa Rosalia. Invece, Patrizia da luglio 2025 è libera dopo avere scontato 14 anni e mezzo sempre per associazione mafiosa. E’ libero anche il fratello Salvatore.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).