ACAPULCO (MESSICO) (ITALPRESS) – Messico e nuvole…grigie per l’Italtennis. Dopo Flavio Cobolli, altri due azzurri escono subito di scena all'”Abierto Mexicano Telcel”, Atp 500 dotato di un montepremi di 2.585.410 dollari che si sta disputando sul cemento di Acapulco, in Messico. Mattia Arnaldi, numero 33 Atp, gioca alla pari con Alexander Zverev per due ore e 44 minuti ma, nonostante un rendimento migliore al servizio con la seconda e in risposta contro la seconda, finisce per cedere 6-7(2) 6-3 6-4 al tedesco, numero 2 del mondo e prima testa di serie, che quest’anno ha vinto nove partite su dieci sul duro, con l’unica eccezione della finale dell’Australian Open contro Jannik Sinner. Battuto in tre set anche Mattia Bellucci. Il 23enne di Busto Arsizio, ripescato come lucky loser, ha dominato il primo parziale ma ha subito la rimonta dello spagnolo Alejandro Davidovich Fokina che si è imposto 1-6 7-6(6) 6-2. Restano non pochi rimpianti per i quattro match point non sfruttati nel tie-break del secondo set, in cui Bellucci è stato avanti 6-2.

Non un grande avvio di stagione per Elisabetta Cocciaretto, già eliminata nel “Merida Open Akron”, Wta 500 da 1.064.510 dollari) che si sta disputando sui campi in cemento della capitale dello stato messicano dello Yucatan. La 24enne di Fermo, numero 71 Wta, è stata sconfitta per 6-4 6-0, in un’ora e 23 minuti di partita, dalla polacca Magda Linette, numero 37 del ranking. Per la marchigiana è la quarta sconfitta al primo turno nei cinque tornei giocati in questo inizio di 2025. Unica eccezione Cluj-Napoca, dove si è arresa nei quarti a Lucia Bronzetti.

