Merz “Non posso approvare il finanziamento di progetti Ue tramite eurobond”

ROMA (ITALPRESS) – “Non posso approvare il finanziamento di progetti Ue tramite eurobond”. Lo ha detto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, al termine del vertice informale della Ue. “Non lo voglio, ma anche se lo volessi, non potrei farlo, perché la Corte costituzionale federale ha posto limiti molto chiari al governo federale tedesco in questo ambito”, ha sottolineato.

– foto IPA Agency –

