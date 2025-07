Merz “Germania, Francia e Regno Unito valutano di inviare i ministri degli Esteri in Israele”

BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Germania, Francia e Regno Unito “stanno valutando l’invio dei propri ministri degli Esteri in Israele”, probabilmente giovedì prossimo. Lo ha reso noto il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, in una conferenza stampa a Berlino con il re di Giordania Abdullah II. “Probabilmente chiederemo ai tre ministri degli Esteri di Francia, Regno Unito e Germania di andare insieme giovedì prossimo in Israele, al fine di illustrare la posizione dei tre governi”, ha dichiarato Merz.

Due aerei tedeschi sono in viaggio verso la Giordania e potrebbero paracadutare aiuti umanitari a Gaza “forse già a partire da domani, al più tardi dal fine settimana”, ha aggiunto. In precedenza Merz aveva precisato che gli aiuti tedeschi sarebbero stati distribuiti in coordinamento con la Giordania. Il re giordano ha commentato in conferenza stampa le dichiarazioni di Merz osservando che tali iniziative rappresentano però “una goccia nell’oceano” e chiedendo un maggiore accesso di aiuti trasportati via terra.

– foto IPA Agency –

