BERLINO (GERMANIA) (ITALPRESS) – Il Bundestag (Parlamento federale tedesco) ha eletto Friedrich Merz nuovo cancelliere della Germania. Merz ha ottenuto 325 voti favorevoli al secondo turno di voto.

“Signora Presidente, la ringrazio per la sua fiducia e accetto l’elezione”, ha detto Merz al presidente del Bundestag Klockner. Stamane Merz non aveva ottenuto, nella prima votazione, i voti sufficienti per essere eletto, con 316 voti a favore e dunque 6 in meno rispetto al minimo necessario.

Le congratulazioni di Meloni

“Congratulazioni a Friedrich Merz per la sua elezione a Cancelliere federale tedesco. La collaborazione tra Italia e Germania è fondamentale per affrontare le sfide che caratterizzano l’attuale contesto internazionale. Sono certa che sapremo raggiungere insieme risultati importanti non solo a livello bilaterale ma anche a livello Ue, G7 e Nato e sui principali dossier internazionali”. Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. “Credo in particolare che Germania e Italia, le due più importanti economie manifatturiere d’Europa, possano fare la differenza per il rilancio della competitività, in particolare del settore automobilistico, così come per la costruzione di partenariati paritari con l’Africa e per il contrasto all’immigrazione irregolare”, conclude Meloni.

