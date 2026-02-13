Merz alla conferenza di Monaco “Si è aperta una frattura tra Europa e Usa, la Nato non è più scontata”

MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – Tra Europa e Stati Uniti “si è aperta una frattura”, mentre la Nato non è più un’alleanza “che va data per scontata”. Con queste parole il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, ha aperto i lavori della Conferenza sulla sicurezza a Monaco di Baviera. Il discorso del padrone di casa, nell’incontro più atteso dell’anno sui temi di difesa e sicurezza, ha affrontato subito con decisione il tema dei rapporti tra le due sponde dell’Atlantico.

“Il vicepresidente J. D. Vance lo ha detto qui a Monaco un anno fa, e aveva ragione. La battaglia culturale del movimento Maga non è la nostra”, ha detto Merz ricordando le “distanze” accumulate in questo ultimo anno, come la libertà di parola “che da noi finisce quando è diretta contro la dignità umana”, o come il protezionismo economico, che si contrappone al libero scambio ancora promosso dall’Europa.

“Restiamo fedeli agli accordi sul clima e all’Oms”, ha infine ricordato per sottolineare la contrapposizione con gli Stati Uniti anche nell’approccio ai consessi internazionali. E a questo proposito, anche l’alleanza transatlantica secondo Merz “va ricostruita su basi concrete” perché “resta indispensabile”. Entrambe le sponde dell’Atlantico devono “rafforzare” la fiducia alla base dell’alleanza, che non può più essere “data per scontata”, soprattutto in un mondo in cui “l’ordine internazionale è sull’orlo della distruzione”, in un’era definibile come quella “delle grandi potenze”, e in cui la guerra in Ucraina, secondo Merz, è “un esempio” di tutto questo.

